ABD'de sondaj kule sayısı üçüncü haftasında da geriledi
ABD'de enerji şirketlerinin faaliyette bulunan petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı üst üste üçüncü haftasında sınırlı da olsa düşüş gösterdi.
Baker Hughes tarafından Foreks Haber ile paylaşılan rapora göre, 30 Ağustos ile sona eren bir haftalık dönemde ülkede petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı 2 adet azalarak 583 oldu.
Sondaj kuleleri geçen yılın aynı dönemine göre 48 adet daha aşağıda bulunuyor.
Petrol sondaj kule sayısı değişmeyerek 483 olurken, doğal gaz sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 95 seviyesine indi. İki ürün için ortak çalışma yapan sondaj kuleleri değişmeyerek 5 olarak belirlendi.
Petrol üretimi için geleceğe yönelik öngörüleri belirleyen sondaj kulelerinin 563'ü karada, 19'u açık sularda, 1'i iç denizlerde yer aldı. Önceki haftaya göre sondaj kule sayısı karada 3 adet azaldı, açık sularda değişmedi.
Kanada ve Meksika Körfezi
Aynı hafta Kanada'da sondaj kule sayısı 1 adet artarak 220 seviyesine çıktı. Ülkede petrol kule sayısı değişmeyerek 153, doğal gaz kule sayısı 1 adet artışla 67 oldu.
Meksika'da sondaj kule sayısı değişmeyerek 17 olurken, Kuzey Amerika'nın tamamında 1 adet düşüşle 803 seviyesine geldi.