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ABD'de sondaj kule sayısı üçüncü haftasında da geriledi

ABD'de enerji şirketlerinin faaliyette bulunan petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı üst üste üçüncü haftasında da sınırlı düşüşünü sürdürdü.

Haber Merkezi
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ABD'de sondaj kule sayısı üçüncü haftasında da geriledi
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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 5 azaldı. 

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 28 Eylül-4 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 5 azalarak 479'a düştü.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 18 azaldı.

Perşembe gününü 78,9 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 78,08 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 74,38 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 73,71 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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