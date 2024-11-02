ABD'de sondaj kule sayısı iki haftadır değişmiyor

Baker Hughes tarafından Foreks Haber ile paylaşılan rapora göre, bir önceki hafta 585 adet olan petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı, 1 Kasım ile sona eren dönemde de aynı kaldı.

Sondaj kuleleri geçen yılın aynı dönemine göre 33 adet daha aşağıda bulunuyor.

Petrol sondaj kule sayısı 1 adet düşüşle 479 olurken, doğal gaz sondaj kule sayısı 1 adet artarak 102 seviyesine çıktı. İki ürün için ortak çalışma yapan sondaj kuleleri değişmeyerek 4 olarak belirlendi.

Petrol üretimi için geleceğe yönelik öngörüleri belirleyen sondaj kulelerinin 568'i karada, 16'sı açık sularda, 1'i iç denizlerde yer aldı.

Kanada ve Meksika Körfezi

Aynı hafta Kanada'da sondaj kule sayısı 3 adet azalarak 213 seviyesine indi. Ülkede petrol kule sayısı 4 adet düşüşle 146 olurken, doğal gaz kule sayısı 1 adet artışla 67 olarak belirlendi.

Meksika'da sondaj kule sayısı değişmeyerek 14 olurken, Kuzey Amerika'nın tamamında 3 adet azalarak 798 seviyesine geldi.