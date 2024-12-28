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ABD'de sondaj kule sayısı üst üste üçüncü haftada da aynı kaldı

ABD'de enerji şirketlerinin faaliyette bulunan petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı üst üste üçüncü haftasında da değişiklik göstermedi.

Haber Merkezi
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ABD'de sondaj kule sayısı üst üste üçüncü haftada da aynı kaldı
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Baker Hughes tarafından Foreks Haber ile paylaşılan rapora göre, bir önceki üç hafta 589 adet olan petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı, 27 Aralık ile sona eren haftada da aynı kaldı.

Sondaj kuleleri geçen yılın aynı dönemine göre 33 adet daha aşağıda bulunuyor.

Petrol sondaj kule sayısı 483, doğal gaz sondaj kule sayısı 103, iki ürün için ortak çalışma yapan sondaj kuleleri 4 olarak kaldı.

Petrol üretimi için geleceğe yönelik öngörüleri belirleyen sondaj kulelerinin 573'ü karada, 14'ü açık sularda, 2'si iç denizlerde yer aldı.

Kanada ve Meksika Körfezi

Aynı hafta Kanada'da sondaj kule sayısı 71 adet azalarak 95 seviyesine kadar indi. Ülkede petrol kule sayısı 66 adet azalarak 44 olurken, doğal gaz kule sayısı 5 adet azalarak 51 oldu.

Meksika'da sondaj kule sayısı değişmeyerek 12 olurken, Kuzey Amerika'nın tamamında 71 adet azalarak 684 adede geldi.

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