ABD'de sondaj kule sayısı üst üste üçüncü haftasında da sabit kaldı

Baker Hughes tarafından Foreks Haber ile paylaşılan rapora göre, önceki iki hafta 585 adet olan petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı, 8 Kasım ile sona eren dönemde de aynı kaldı.

Sondaj kuleleri geçen yılın aynı dönemine göre 31 adet daha aşağıda bulunuyor.

Petrol sondaj kule sayısı 479 adet, doğal gaz sondaj kule sayısı 102 adet ve ki ürün için ortak çalışma yapan sondaj kuleleri 4 adet olarak sabit kaldı.

Petrol üretimi için geleceğe yönelik öngörüleri belirleyen sondaj kulelerinin 569'u karada, 14'ü açık sularda, 2'si iç denizlerde yer aldı.

Kanada ve Meksika Körfezi

Aynı hafta Kanada'da sondaj kule sayısı 6 adet azalarak 207 seviyesine indi. Ülkede petrol kule sayısı 4 adet düşüşle 142 olurken, doğal gaz kule sayısı 2 adet azalarak 65 olarak belirlendi.

Meksika'da sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 12 olurken, Kuzey Amerika'nın tamamında 6 adet azalarak 792 seviyesine geldi.