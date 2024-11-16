ABD'de sondaj kule sayısı yatay seyrini sürdürdü

Baker Hughes tarafından Foreks Haber ile paylaşılan rapora göre, önceki üç hafta 585 adet olan petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı, 15 Kasım ile sona eren dönemde sadece bir adet azaldı ve 584 oldu.

Sondaj kuleleri geçen yılın aynı dönemine göre 34 adet daha aşağıda bulunuyor.

Petrol sondaj kule sayısı 1 adet düşüşle 478, doğal gaz sondaj kule sayısı 1 adet düşüşle 101 ve iki ürün için ortak çalışma yapan sondaj kuleleri 1 adet artışla 5 oldu.

Petrol üretimi için geleceğe yönelik öngörüleri belirleyen sondaj kulelerinin 568'i karada, 14'ü açık sularda, 2'si iç denizlerde yer aldı.

Kanada ve Meksika Körfezi’nde azalma

Aynı hafta Kanada'da sondaj kule sayısı 7 adet azalarak 200 seviyesine indi. Ülkede petrol kule sayısı 5 adet düşüşle 137 olurken, doğal gaz kule sayısı 2 adet azalarak 63 olarak belirlendi.

Meksika'da sondaj kule sayısı değişmeyerek 12 olurken, Kuzey Amerika'nın tamamında 12 adet azalarak 784 seviyesine geldi.