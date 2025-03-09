  1. Ekonomim
  2. Emtia Haberleri
  3. ABD'de sondaj kule sayısında 5 hafta sonra ilk
Takip Et

ABD'de sondaj kule sayısında 5 hafta sonra ilk

ABD'de enerji şirketlerinin faaliyette bulunan petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısında üst üste beş hafta süren yükseliş, geride kalan hafta sınırlı da olsa düşüşle sonlandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'de sondaj kule sayısında 5 hafta sonra ilk
Takip Et

Baker Hughes tarafından Foreks Haber ile mail yoluyla paylaşılan rapora göre, petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı, 7 Mart ile sona eren haftada 1 adet azalarak 592 oldu

Sondaj kuleleri geçen yılın aynı dönemine göre 30 adet daha aşağıda bulunuyor.

Petrol sondaj kule sayısı değişmeyerek 486, doğal gaz sondaj kule sayısı 1 adet düşüşle 101 ve iki ürün için ortak çalışma yapan sondaj kuleleri değişmeyerek 5 oldu.

Petrol üretimi için geleceğe yönelik öngörüleri belirleyen sondaj kulelerinin 576'sı karada, 14'ü açık sularda, 2'si iç denizlerde yer aldı.

Kanada ve Meksika Körfezi

Aynı hafta Kanada'da sondaj kule sayısı 14 adet azalarak 234 seviyesine indi. Ülkede petrol kule sayısı 7 adet düşüşle 170 olurken, doğal gaz kule sayısı 7 adet düşüşle 64 oldu.

Meksika'da sondaj kule sayısı 1 adet artarak 12 olurken, Kuzey Amerika'nın tamamında 15 adet azalarak 825 adede geldi.

Emtia Haberleri
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı sabit kaldı
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı sabit kaldı
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: OPEC+ petrol üretimini kısabilir
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: OPEC+ petrol üretimini kısabilir
Suudi Arabistan, Asya için petrol satış fiyatını düşürdü
Suudi Arabistan, Asya için petrol satış fiyatını düşürdü
Petrol fiyatlarının yükselişinde Rusya ve İran etkisi
Petrol fiyatlarının yükselişinde Rusya ve İran etkisi
Bakır fiyatları 5 ayın zirvesinde
Bakır fiyatları 5 ayın zirvesinde
ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı
ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı