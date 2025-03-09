ABD'de sondaj kule sayısında 5 hafta sonra ilk

Baker Hughes tarafından Foreks Haber ile mail yoluyla paylaşılan rapora göre, petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı, 7 Mart ile sona eren haftada 1 adet azalarak 592 oldu

Sondaj kuleleri geçen yılın aynı dönemine göre 30 adet daha aşağıda bulunuyor.

Petrol sondaj kule sayısı değişmeyerek 486, doğal gaz sondaj kule sayısı 1 adet düşüşle 101 ve iki ürün için ortak çalışma yapan sondaj kuleleri değişmeyerek 5 oldu.

Petrol üretimi için geleceğe yönelik öngörüleri belirleyen sondaj kulelerinin 576'sı karada, 14'ü açık sularda, 2'si iç denizlerde yer aldı.

Kanada ve Meksika Körfezi

Aynı hafta Kanada'da sondaj kule sayısı 14 adet azalarak 234 seviyesine indi. Ülkede petrol kule sayısı 7 adet düşüşle 170 olurken, doğal gaz kule sayısı 7 adet düşüşle 64 oldu.

Meksika'da sondaj kule sayısı 1 adet artarak 12 olurken, Kuzey Amerika'nın tamamında 15 adet azalarak 825 adede geldi.