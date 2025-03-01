ABD'de sondaj kule sayısında sınırlı artış devam ediyor
ABD'de enerji şirketlerinin faaliyette bulunan petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısında artış üst üste beşinci haftada da sınırlı da olsa devam etti.
Baker Hughes tarafından Foreks Haber ile paylaşılan rapora göre, petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı, 28 Ocak ile sona eren haftada 1 adet artarak 593 oldu. Önceki üç haftada toplam artış 12 adet olmuştu.
Sondaj kuleleri geçen yılın aynı dönemine göre 36 adet daha aşağıda bulunuyor.
Petrol sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 486, doğal gaz sondaj kule sayısı 4 adet artışla 102 ve iki ürün için ortak çalışma yapan sondaj kuleleri değişmeyerek 5 oldu.
Petrol üretimi için geleceğe yönelik öngörüleri belirleyen sondaj kulelerinin 578'i karada, 13'ü açık sularda, 2'si iç denizlerde yer aldı.
Kanada ve Meksika Körfezi
Aynı hafta Kanada'da sondaj kule sayısı 4 adet artarak 248 seviyesine çıktı. Ülkede petrol kule sayısı 3 adet artışla 177 olurken, doğal gaz kule sayısı 1 adet artışla 71 oldu.
Meksika'da sondaj kule sayısı 1 adet azalarak 11 olurken, Kuzey Amerika'nın tamamında 5 adet artarak 841 adede geldi.