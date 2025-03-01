ABD'de sondaj kule sayısında sınırlı artış devam ediyor

Baker Hughes tarafından Foreks Haber ile paylaşılan rapora göre, petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı, 28 Ocak ile sona eren haftada 1 adet artarak 593 oldu. Önceki üç haftada toplam artış 12 adet olmuştu.

Sondaj kuleleri geçen yılın aynı dönemine göre 36 adet daha aşağıda bulunuyor.

Petrol sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 486, doğal gaz sondaj kule sayısı 4 adet artışla 102 ve iki ürün için ortak çalışma yapan sondaj kuleleri değişmeyerek 5 oldu.

Petrol üretimi için geleceğe yönelik öngörüleri belirleyen sondaj kulelerinin 578'i karada, 13'ü açık sularda, 2'si iç denizlerde yer aldı.

Kanada ve Meksika Körfezi

Aynı hafta Kanada'da sondaj kule sayısı 4 adet artarak 248 seviyesine çıktı. Ülkede petrol kule sayısı 3 adet artışla 177 olurken, doğal gaz kule sayısı 1 adet artışla 71 oldu.

Meksika'da sondaj kule sayısı 1 adet azalarak 11 olurken, Kuzey Amerika'nın tamamında 5 adet artarak 841 adede geldi.