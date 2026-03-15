ABD'de vadeli endeksler 'petrol' baskısı altında açılacak

Nvidia’nın GTC etkinliği ve Micron Technology’nin çarşamba günü açıklanacak bilançosu yeni haftada piyasaların seyri için kritik olsa da yönü yine İran savaşı ve petrol fiyatlarındaki sert dalgalanmalar belirlemeye devam edecek.

ABD'de hisse senedi piyasaları, İran savaşına ilişkin gelişmeler ve petrol fiyatlarındaki sert yükseliş nedeniyle Cuma günü üst üste üçüncü haftayı da kayıpla kapattı. Başlıca endeksler 2026 yılının en düşük seviyelerine ya da bu seviyelerin yakınına geriledi.

Geçen hafta Dow Jones %2 geriledi, S&P 500 %1,6 düştü ve Nasdaq %1,3 değer kaybetti. Russell 2000 ise %1,8 geriledi.

ABD ham petrol vadeli işlemleri geçen hafta %8,6 sıçrayarak varil başına 98,71 dolara ulaştı ve Temmuz 2022'den bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Petrol fiyatları son dört haftada %57 fırladı.

Yeni haftarda piyasayı hareketlendirecek çok sayıda haber var. Nvidia CEO'su Jensen Huang, şirketin GTC konferansında Pazartesi günü TSİ 21:00'da bir açılış konuşması yapacak. Huang'ın, Nvidia'nın yapay zeka teknoloji yığındaki ilerlemelerini ele alması bekleniyor. Bunun yanı sıra Avustralya MB,Fed, BoE, ECB ve BOJ faiz kararlarını açıklayacaklar.