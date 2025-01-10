ABD’den Rus petrolüne yaptırım iddiaları fiyatları yükseltti

Reuters tarafından görülen bir belgeye göre ABD, Rus petrol endüstrisine bugüne kadarki en sert yaptırımlardan bazılarını uygulayacağı iddia edildi.

İddialar sonrası ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı yüzde 3,5 artarak 79,60 doların üzerine çıktı.

ABD, Rus petrol ve akaryakıtını taşıyan 180 gemi, petrol ve akaryakıtın alım satımını yapan düzinelerce tüccarın yanı sıra iki büyük petrol şirketinin üst düzey Rus yöneticilerini yaptırım kapsamına alacak.

ABD Hazinesi'ne ait olduğu iddia edilen belge Avrupa ve Asya'daki tüccarlar arasında dolaştırılıyordu. Reuters belgenin doğruluğunu teyit edemedi.

Dolaşan belgelere göre ABD Hazine, Rus petrol şirketleri Gazprom Neft ve SurgutNefteGas'a yaptırım uygulayacak.

Lukoil CEO'su Vorobyev, Surgut CEO'su Bogdanov ve Gazprom Neft CEO'su Dyukov'a da yaptırım uygulanacak.

Üç Hintli rafineri kaynağının Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, Washington'un Moskova'nın gelirlerini azaltmak için yeni yaptırımlar uygulaması, rafinerileri Orta Doğu ve ABD'den ham petrol aramaya iterken Hintli firmalar Rus petrol tedarikinde büyük bir kesinti öngörüyor.

Kaynaklar, ABD'nin yeni yaptırımlarının Rus petrolü taşıyan 180'den fazla tankeri ve Rusya merkezli deniz sigortası hizmeti sağlayıcıları Ingosstrakh Insurance Company ve Alfastrakhovanie Group'u hedef alacağını anladıklarını söyledi.