AB’den Çin’e nadir toprak elementleri için özel hat!

Avrupa Birliği, elektrikli araçlar ve rüzgâr türbinleri gibi teknolojilerde kritik öneme sahip nadir toprak elementlerinin tedarikini güvence altına almak amacıyla Çinli yetkililerle özel bir iletişim kanalı oluşturdu.

AB Ticaret Komiseri Maros Sefcovic, Çin’in yıl başında uygulamaya koyduğu ihracat kontrollerinin ardından Avrupa’da üretim kesintisi endişeleri doğduğunu belirtti.

Sefcovic, Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao ile konuyu defalarca görüştüğünü ve kötü yönetilen ihracat prosedürlerinin AB üretimi üzerinde "çok olumsuz etkiler" yaratabileceğini vurguladı. Sefcovic, yeni kanal sayesinde Avrupa şirketlerinden gelen başvuruların önceliklendirildiğini ve izin süreçlerinin hızlandırıldığını söyledi.

Çin’e yaklaşık 2.000 başvuru yapıldığını belirten Sefcovic, bunların yarısından fazlasının onaylandığını açıkladı. Brüksel, kalan başvuruların daha hızlı işlenmesi için Pekin’e baskı yapmayı sürdürürken, Estonya’daki nadir toprak ve mıknatıs üretimi gibi alternatif kaynaklar üzerinde de çalışıyor.