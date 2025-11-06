  1. Ekonomim
  2. Emtia Haberleri
  3. AB’den Çin’e nadir toprak elementleri için özel hat!
Takip Et

AB’den Çin’e nadir toprak elementleri için özel hat!

AB, Çin ile nadir toprak elementleri için özel iletişim kanalı kurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AB’den Çin’e nadir toprak elementleri için özel hat!
Takip Et

Avrupa Birliği, elektrikli araçlar ve rüzgâr türbinleri gibi teknolojilerde kritik öneme sahip nadir toprak elementlerinin tedarikini güvence altına almak amacıyla Çinli yetkililerle özel bir iletişim kanalı oluşturdu.

AB Ticaret Komiseri Maros Sefcovic, Çin’in yıl başında uygulamaya koyduğu ihracat kontrollerinin ardından Avrupa’da üretim kesintisi endişeleri doğduğunu belirtti.

Sefcovic, Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao ile konuyu defalarca görüştüğünü ve kötü yönetilen ihracat prosedürlerinin AB üretimi üzerinde "çok olumsuz etkiler" yaratabileceğini vurguladı. Sefcovic, yeni kanal sayesinde Avrupa şirketlerinden gelen başvuruların önceliklendirildiğini ve izin süreçlerinin hızlandırıldığını söyledi.

Çin’e yaklaşık 2.000 başvuru yapıldığını belirten Sefcovic, bunların yarısından fazlasının onaylandığını açıkladı. Brüksel, kalan başvuruların daha hızlı işlenmesi için Pekin’e baskı yapmayı sürdürürken, Estonya’daki nadir toprak ve mıknatıs üretimi gibi alternatif kaynaklar üzerinde de çalışıyor.

Emtia Haberleri
İki haftanın en düşük seviyesini gören petrol hareketlendi
İki haftanın en düşük seviyesini gören petrol hareketlendi
ABD'nin ticari ham petrol stokları 5,2 milyon varil arttı
ABD'nin ticari ham petrol stokları 5,2 milyon varil arttı
Güçlü dolar ve talep endişeleri bakır fiyatını aşağı çekti
Güçlü dolar ve talep endişeleri bakır fiyatını aşağı çekti
Petrolde sınırlı yükseliş
Petrolde sınırlı yükseliş
Irak, benzin, mazot ve beyaz petrol ithalatını durdurdu
Irak, benzin, mazot ve beyaz petrol ithalatını durdurdu
Bakır fiyatları zayıflayan yuan ve talep baskısıyla geriledi
Bakır fiyatları zayıflayan yuan ve talep baskısıyla geriledi