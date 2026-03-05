ABD'li bankadan alüminyum için 'risk' uyarısı
ABD'nin önde gelen bankalarından JPMorgan, Orta Doğu’daki olası arz kesintilerinin alüminyum fiyatlarını 4.000 dolar/tona taşıyabileceğini ve bunun kısa vadeli tahminler için önemli bir yukarı yönlü risk oluşturduğunu açıkladı.
JPMorgan Chase, Orta Doğu’da artabilecek arz kesintilerine ilişkin haber akışının hız kazanması halinde alüminyum fiyatlarında sert yükseliş görülebileceği uyarısında bulundu. Banka, özellikle bölgedeki üretim ve sevkiyat zincirine yönelik olası aksaklıkların piyasada arz daralması endişelerini artırabileceğini belirtti.
Analizde, bu tür gelişmelerin kısa sürede alüminyum fiyatlarını metrik ton başına 4.000 dolar seviyesine taşıyabileceği ifade edildi. JPMorgan’a göre söz konusu senaryo, mevcut kısa vadeli fiyat tahminleri açısından önemli bir yukarı yönlü risk anlamına geliyor.
Küresel ölçekte enerji maliyetleri, jeopolitik gerilimler ve tedarik zinciri kırılganlıklarının emtia piyasaları üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğine dikkat çeken banka, yatırımcıların özellikle Orta Doğu kaynaklı üretim ve ihracat akışına dair gelişmeleri yakından izlemesi gerektiğini vurguladı.