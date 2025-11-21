ABD'li dev banka bakırda yükseliş bekliyor

Goldman Sachs, 2025 Aralık bakır fiyat tahminini ton başına 10.385 dolardan 10.610 dolara çıkardığını açıkladı. Banka, 2026–2027 dönemine yönelik ton başına 10.000–11.000 dolar aralığındaki tahminini ise korudu ve bu dönemde piyasada sınırlı bir fazla beklediğini belirtti.

Banka, on yılın ilerleyen dönemlerinde kaynak kısıtlarının artması ve kritik sektörlerden gelen talebin hızlanmasıyla bakırda yeniden açık oluşacağını, bunun da fiyatları yukarı taşıyacağını öngördü. Uzun vadeli 2035 bakır fiyat tahmini ton başına 15.000 dolar olarak açıklandı; bu rakam, ton başına yaklaşık 10.390 dolar seviyesinde bulunan piyasa beklentilerinin üzerinde yer aldı.

Londra Metal Borsası’nda üç ay vadeli bakır, ton başına 10.738,50 dolar civarında işlem görürken, dördüncü çeyrekte %4,4 artış kaydetti. Alüminyum fiyatı ise ton başına 2.814,50 dolar seviyesinden karşılık buldu.

Gelecek yıl olumsuz beklenti sürdü

Goldman Sachs, önümüzdeki 12 ay için alüminyumda olumsuz görüşünü sürdürdü ve piyasadaki yeni arzın fazlalık yaratması nedeniyle fiyatların 2026 dördüncü çeyrekte ton başına 2.350 dolara gerilemesini beklediğini açıkladı. Banka, fiyatların daha sonra toparlanabileceğini ancak mevcut seviyelere ancak gelecek on yılın başında dönmesinin muhtemel olduğunu ifade etti.

Buna göre, uzun vadeli alüminyum fiyat aralığı 2030–2035 dönemi için ton başına 2.900–3.400 dolar olarak öngörüldü.