ABD’li fon Elliott LME ile mahkemelik oldu

ABD’li hedge fonu Elliott, Londra'nın emtia ticaret merkezi olarak rolü üzerinde etkileri olabileceği ihtimaline karşı 456 milyon dolarlık tazminat talep ediyor.

Elliott Associates, Londra Metal Borsasını (LME), geçen yıl binlerce nikel işlemini iptal etme kararını aceleye getirmekle suçladı ve 456 milyon dolarlık tazminat istedi.

Londra Kraliyet Adalet Mahkemeleri (London's Royal Court of Justice)’nde üç gündür süren dava, LME (London Metal Exchange)’nin geçen yıl 8 Mart'ta milyarlarca dolarlık nikel işlemini iptal ettiğinde yasal olarak hareket edip etmediğini belirlemeyi amaçlıyor.

Nikel fiyatları 3 günde %270 artmıştı

Dönüm noktası niteliğindeki dava, Londra'nın bir emtia ticaret merkezi rolü için kritik sonuçları olabilecek bir emsal oluşturacak. Ayrıca, nikel piyasası krizini ele almasıyla ilgili olarak LME'ye karşı açılan diğer birkaç benzer dava için zemin hazırlayacak.

LME'nin 8 Mart'ta nikel borsasında "zamanı geri alma" şeklinde adlandırılan alışılmadık kararı, nikel fiyatlarının üç işlem gününde yüzde 270 artmasının ve 7 Mart'ta tek bir günde yaklaşık 7 milyar dolarlık rekor gün içi teminat tamamlama çağrısını tetiklemesinin ardından gelmişti.