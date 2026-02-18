ABD'nin bakır stokları, fiyatlarda yükseliş riski oluşturuyor

Goldman Sachs analistleri, ABD'nin stratejik stok planının hayata geçirilmesi durumunda 2026 yılı dördüncü çeyrek bakır fiyat tahminleri olan ton başına 11.200 dolar için yukarı yönlü risk bulunduğunu açıkladı.

Goldman, ABD’nin önerilen şekilde stoklama yapması halinde, 2026 yılı için öngördükleri 300.000 tonluk küresel fazlanın büyük bölümünün absorbe edileceğini ve bakır piyasasının arz fazlasından dengeye geçeceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, bu ay başında otomotiv sektörünü desteklemek amacıyla “Project Vault” adlı kritik mineral rezervi oluşturulduğunu duyurmuştu. Projenin hedefi, acil kullanım için 60 günlük mineral stoğu bulundurmak.

Etkisi sınırlı kalabilir

Goldman, ABD ve Çin’in birlikte 60 günlük ek stoklama hedeflemesi halinde yaklaşık 1 milyon metrik tonluk ek talep oluşacağını ve bunun bakır fiyatlarında %19’luk yukarı yönlü risk yaratabileceğini hesapladı. Ancak analistler, bakırın yüksek hacimli bir piyasa olması nedeniyle bu etkinin sınırlı kalabileceğini vurguladı.

Bankanın tahminine göre, ABD’nin kritik metaller için 60 günlük stoklama yapması halinde, Project Vault sermayesinin yaklaşık yarısı yalnızca bakır ve alüminyum stokları için kullanılmak zorunda kalacak.

Goldman Sachs, ABD’nin tüm kritik mineralleri kapsayabileceğini ancak stoklamanın daha çok ithalat bağımlılığının yüksek olduğu küçük ve kritik pazarlara, örneğin ağır nadir toprak elementlerine odaklanacağını belirtti.