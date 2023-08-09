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ABD'nin çelik ithalatı %20 arttı

AISI verilerine göre ABD'nin Haziran ayında çelik ithalatı aylık yüzde 20,3 artış kaydetti.

Haber Merkezi
Foreks
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Amerikan Demir ve Çelik Ensitüsü'nün (AISI) derlediği verilere göre, ABD'nin Haziran ayında çelik ithalatı, Mayıs ayına göre %20,3 artarak 2,791 milyon ton oldu.

Verilere göre mamul çelik 1,991 milyon ton ile %6,4 artış yaşadı.

Haziran 2022'ye göre toplam çelik ithalatı %13,5, mamul çelik %9,3 düştü.

2023'ün ilk 6 ayında ABD'nin toplam çelik ithalatı geçen yıla göre %10,7, mamul çelik ithalatı %14,9 düştü.