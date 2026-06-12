ABD’nin geri adımı sonrası bakır fiyatları yükselişe geçti

Orta Doğu'daki çatışmaların piyasa duyarlılığını etkilemeye devam ettiği bakırda fiyatlar, Asya'daki ilk işlemlerde yükseldi.

Nanhua Futures analistleri yayımladıkları yorumda, ABD'nin gece saatlerinde İran'a yönelik planlanan saldırıları iptal etmesinin ardından temel metallerin düşük seviyelerden tepki yükselişi gerçekleştirdiğini ve bu durumun traderları pozisyonlarını yeniden dengelemeye yönelttiğini belirtti.

ANZ Research analistleri ise arz sorunlarının da piyasayı sıkılaştırdığını, traderların bakır konsantresi tedariki konusunda giderek daha fazla endişe duyduklarını ifade etti. Buna rağmen, yüksek enerji fiyatları daha yüksek enflasyon endişelerini ve daha sıkı para politikası olasılığını körüklüyor. ANZ, özellikle geçen ay son üç yıldan uzun sürenin en hızlı artışını kaydeden ABD tüketici fiyatlarının, yatırımcılar için temel bir baskı unsuru olmaya devam ettiğini ekledi.

Londra Metal Borsası'ndaki üç aylık sözleşme %1,0 artışla ton başına 13 bin 614,50 dolardan işlem gördü.