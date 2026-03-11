ABD'nin ham petrol stokları düştü

ABD’de haftalık petrol stoklarına ilişkin American Petroleum Institute (API) verileri, 6 Mart ile sona eren haftada ham petrol stoklarında düşüş yaşandığını gösterdi.

Verilere göre ABD ham petrol stokları 1 milyon 678 bin varil azaldı. Piyasada ise stokların 1,38 milyon varil artması bekleniyordu. Önceki hafta stoklarda 5 milyon 647 bin varillik artış kaydedilmişti.

Petrol ürünleri tarafında ise karışık bir tablo görüldü. Benzin stokları haftalık bazda 1 milyon 838 bin varil geriledi. Piyasa beklentisi 4,5 milyon varillik düşüş yönündeydi. Önceki hafta benzinde 3,286 milyon varil azalış yaşanmıştı.

Damıtılmış ürün stokları ise 2 milyon 257 bin varil azalarak beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi. Piyasa tahmini 947 bin varillik düşüş yönündeydi. Önceki hafta stoklar 516 bin varil artmıştı.

ABD’nin önemli depolama merkezlerinden Cushing, Oklahoma’daki ham petrol stokları da 370 bin varil azaldı. Önceki hafta bölgede 1,54 milyon varillik artış kaydedilmişti.