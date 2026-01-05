ABD’nin Maduro hamlesi piyasaları salladı: Altın ve gümüş haftaya sert yükselişle başladı

Spot altın pazartesi günü yüzde 2 artışla 4 bin 420 dolar seviyesine yükselerek son bir haftanın en yüksek düzeyini gördü. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 2,1 artışla 4 bin 419,90 dolardan işlem gördü.

Gram altın ne kadar oldu?

Ons altın tarafında yaşanan yükselişin ardından gram altın tarafında da yükseliş geldi. Gram altın yeni haftaya yüzde 2'lik yükselişle başladı, 6 bin 118 TL seviyesine kadar yükseldi. Gram altın daha sonra yüzde 1,6'lık yükselişle 6 bin 87 lira seviyesinden işlem gördü.

"Venezuela’daki gelişmeler güvenli liman talebini yeniden canlandırdı"

Cnbc-E'deki habere göre KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "Venezuela’daki gelişmeler güvenli liman talebini yeniden canlandırdı. Jeopolitik risklere karşı korunmak isteyen yatırımcılar altın ve gümüşe yöneliyor" dedi.

Venezuela’da kriz derinleşiyor

ABD, Cumartesi günü düzenlediği operasyonla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu ele geçirdi. Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez geçici liderlik görevini üstlendiğini açıkladı ve Maduro’nun hâlâ devlet başkanı olduğunu savundu.

Jeopolitik risk ve faiz indirimi beklentisi altına değer kazandırdı

Artan jeopolitik tansiyonun yanı sıra faiz indirimleri, merkez bankalarının güçlü alımları ve ETF girişleri, altının geçen yıl yüzde 64 değer kazanmasına neden oldu. Bu, 1979’dan bu yana en güçlü yıllık performans olarak kayda geçti. Altın, 26 Aralık 2025’te 4.549,71 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

Fed mesajları yakından izleniyor

Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, geçen yılki yoğun gevşeme sürecinin ardından yeni faiz indirimlerinin “bir süre uzak” olabileceğini söyledi. Buna karşın piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın bu yıl en az iki faiz indirimi yapmasını beklemeyi sürdürüyor.

Waterer, yatırımcıların Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklandığını ve bu verinin Fed’in faiz patikası açısından belirleyici olacağını ifade etti.

Gümüş tarihi performansına devam ediyor

Faiz getirmeyen varlıklar, düşük faiz ortamında ve belirsizlik dönemlerinde öne çıkarken, spot gümüş yüzde 4,4 artışla 75,82 dolara yükseldi. Gümüş, 29 Aralık’ta 83,62 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Geçen yılı yüzde 147 artışla tamamlayan gümüş, tarihinin en iyi performansını sergiledi. Gümüşteki yükselişte, ABD tarafından kritik mineral ilan edilmesi ve artan sanayi ile yatırım talebi karşısında yaşanan arz sıkıntıları etkili oldu.

Platin ve paladyum da yükselişte

Spot platin yüzde 2,2 artışla 2 bin 190,55 dolara yükseldi. Platin, geçen pazartesi 2 bin 478,50 dolar ile rekor kırmıştı. Asya işlemlerinin erken saatlerinde yüzde 5’i aşan artış kaydeden platin, bir haftanın zirvesine çıktı. Paladyum ise yüzde 1,8 yükselişle 1.667,45 dolar seviyesine ulaştı.