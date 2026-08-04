ABD'nin petrol ihracatı 8 ayın en düşük seviyesine geriledi

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ABD'nin petrol sevkiyatları mayıs ayında günlük 5,7 milyon varille aylık rekor kırmış, ancak takip eden dönemde düzenli olarak gerilemişti.

ABD petrol ihracatında Asya'nın payı hazirandaki yüzde 52'den temmuzda yaklaşık yüzde 40'a geriledi. Japonya'ya yapılan sevkiyatlar mayıstaki zirveye göre yüzde 67 azalarak günlük 324 bin varile, Güney Kore'ye ihracat ise yüzde 39 düşüşle günlük 474 bin varile indi.

Avrupa'ya gönderilen petrol miktarı da mayıs ayında günlük 2,5 milyon varile kadar çıkmasının ardından temmuzda yaklaşık 1,7 milyon varile düştü. ABD Stratejik Petrol Rezervi'nden ihraç edilen ham petrol günlük 31 bin varilde kaldı. İki sevkiyat Fransa ve Peru'ya yöneldi.

ABD rafinerilerindeki yüksek kapasite kullanımı da ihracata ayrılan petrol miktarını sınırladı. Dört haftalık ortalama rafineri kapasite kullanım oranı yüzde 96,3 ile 2018'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, rafinerilere işlenen ham petrol miktarı yaklaşık 7 yılın zirvesine ulaştı.

WTI petrolünün Brent'e göre iskontosu, temmuz yüklemelerine ilişkin anlaşmaların yapıldığı haziran ayında varil başına ortalama 4,17 dolar oldu. Bu fark mayısta 8,16 dolar seviyesindeydi. WTI-Brent farkının temmuzda 5,42 dolara kadar genişlemesiyle ihracatın ağustos ve eylülde yeniden artması bekleniyor.

ABD petrol ihracatının ağustosta günlük 4,58 milyon varil, eylülde ise 4,45 milyon varil seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. ABD'nin aylık ihracat kapasitesinin günlük yaklaşık 6 milyon varil olduğu belirtiliyor.