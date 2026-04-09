"ABD'nin petrol ihracatı rekor seviyeye çıkabilir"

Piyasa araştırma grubu Kpler, ihracatın bu ay mart ayındaki günlük 3,9 milyon varili geride bırakarak yaklaşık üçte bir artışla günlük 5,2 milyon varile ulaşacağını tahmin ediyor. Asya'dan gelen talep ise yüzde 82 artışla günlük 2,5 milyon varile yükselmesi bekleniyor.

Kpler, şu anda ABD’ye doğru seyreden 68 boş tanker bulunduğunu, savaş öncesinde bu sayının 24 olduğunu, geçen yıl ortalamanın ise 27 olduğunu bildirdi. Analist Matt Smith, “Bir tanker filosu buraya doğru geliyor” dedi.

İhracattaki artış ABD’nin küresel petrol piyasasında “dengeleyici tedarikçi” rolünü güçlendirirken, Asya’dan gelen yoğun talep Amerikan fiyatlarını da yukarı çekiyor. Batı Teksas (WTI) ham petrol fiyatı bu hafta 110 dolar/varilin üzerine çıkarak son dört yılın zirvesini gördü.

Rystad analisti Susan Bell, Venezuela’dan artan ithalatın ABD’nin ihracat kapasitesini desteklediğini belirtti. ABD’nin Maduro yönetimini devirmesinin ardından Venezuela petrol sektörünü fiilen kontrol etmesi, ihracat artışını kolaylaştırıyor.

Trump yönetimi şimdilik ihracat yasağını gündeme almadı. Ancak ClearView Energy Partners analisti Kevin Book, Orta Doğu’daki savaş kaynaklı maliyet baskılarının sürmesi halinde Beyaz Saray’ın yaklaşımını değiştirebileceğini söyledi: "4 dolar/galon seviyesinde reddedilen kötü bir fikir, 6 dolar/galonda yeniden gündeme gelebilir"