ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik operasyonların enerji piyasalarında yarattığı baskıyı hafifletmek amacıyla stratejik petrol rezervlerinden 172 milyon varilin piyasaya sürüleceğini açıkladı. Uluslararası Enerji Ajansı’nın onayladığı toplam 400 milyon varillik küresel salımın parçası olan adımın yaklaşık 120 gün süreceği belirtildi.

ABD'nin petrol rezervlerinden kullanıma açacağı miktar belli oldu
ABD Başkanı Donald Trump, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından onaylanan devasa petrol rezervi salınımının, İran’a yönelik operasyonlar sürerken enerji fiyatlarındaki baskıyı hafifleteceğini açıkladı.

Kentucky’de konuşan Trump, 172 milyon varillik bu hamlenin petrol fiyatlarını önemli ölçüde düşüreceğini ve dünyayı tehdit eden unsurların sonuna gelindiğini belirtti.

Enerji Bakanı Chris Wright, ABD’nin stratejik rezervlerinden 172 milyon varil petrolün 120 günlük bir süreçte piyasaya sürüleceğini duyurdu. Wright, salımın tamamlanmasının yaklaşık 120 gün süreceğini ifade etti.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın daha önce onayladığı 400 milyon varillik ham petrol salımı, kurumun tarihindeki en büyük miktar olarak kayıtlara geçti. Bu miktar, 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından yapılan 182 milyon varillik salımın iki katından fazla oldu.

