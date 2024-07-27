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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 5 arttı.

Haber Merkezi
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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
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Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un açıkladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 20-26 Temmuz haftasında önceki haftaya göre 5 artarak 482'ye yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 47 azaldı.

Perşembe gününü 82,37 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 81,13 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 77,16 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 78,28 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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