ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 31 Ocak-6 Şubat tarihlerinde bir önceki döneme göre 1 artarak 412 oldu.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 68 azaldı.

Perşembe gününü 67,34 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 63,29 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 63,55 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 63,29 dolar seviyesinde tamamlamıştı.