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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 azaldı.

Haber Merkezi
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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
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Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 9-16 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 azalarak 483'e düştü.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 37 azaldı.

Perşembe gününü 80,96 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 79,94 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 76,65 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 78,16 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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