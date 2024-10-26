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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 azaldı.

Haber Merkezi
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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
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Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 19-25 Ekim haftasında, bir önceki haftaya göre 2 azalarak 480'e geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 24 azaldı.

Perşembe gününü 74,27 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 75,55 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 71,56 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembeyi 70,29 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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