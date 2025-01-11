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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 azaldı.

Haber Merkezi
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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
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Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 3 -10 Ocak'ta bir önceki haftaya göre 2 azalarak 480'e geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 19 azaldı.

Perşembe gününü 76,92 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 79,76 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 76,57 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembeyi 73,92 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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