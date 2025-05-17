  1. Ekonomim
  2. Emtia Haberleri
  3. ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
Takip Et

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 azaldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
Takip Et

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'in haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 9-16 Mayıs'ta bir önceki haftaya göre 1 azalarak 473'e geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 24 azaldı.

Perşembe gününü 64,24 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 64,53 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 61,62 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 61,69 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Emtia Haberleri
Bakırda kazancı endişeler sınırladı
Bakırda kazancı endişeler sınırladı
Petrol fiyatları haftayı yükselişle kapatma yolunda
Petrol fiyatları haftayı yükselişle kapatma yolunda
Petrol fiyatları yüzde 3'ten fazla düştü
Petrol fiyatları yüzde 3'ten fazla düştü
IEA, küresel petrol talebi artış öngörüsünü revize etti
IEA, küresel petrol talebi artış öngörüsünü revize etti
Petrol fiyatları stokların artmasıyla düştü
Petrol fiyatları stokların artmasıyla düştü
Metal fiyatları geriledi
Metal fiyatları geriledi