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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 azaldı.

Haber Merkezi
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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
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Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 14-20 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 1 azalarak 438'e geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 46 azaldı.

Perşembe gününü 77,32 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 75,25 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 73,49 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 73,18 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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