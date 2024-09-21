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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı sabit kaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta değişmedi.

Haber Merkezi
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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı sabit kaldı
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Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 14-20 Eylül haftasında, bir önceki haftaya göre değişiklik göstermeyerek 488'de sabit kaldı.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 19 azaldı.

Perşembe gününü 74,88 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 74,72 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 71,00 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 71,16 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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