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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı sabit kaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta değişmedi.

Haber Merkezi
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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı sabit kaldı
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Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 28 Şubat-7 Mart'ta bir önceki haftaya göre değişiklik göstermeyerek 486'da sabit kaldı.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 18 azaldı.

Öte yandan perşembe gününü 69,46 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 70,36 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 67,04 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembeyi 66,36 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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