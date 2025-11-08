  1. Ekonomim
  2. Emtia Haberleri
  3. ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı sabit kaldı
Takip Et

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı sabit kaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta değişmedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı sabit kaldı
Takip Et

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 31 Ekim-7 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre değişiklik göstermeyerek 414’te sabit kaldı.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda 65 azaldı.

Öte yandan, perşembe gününü 63,33 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 63,38 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 59,43 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembeyi 59,76 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Emtia Haberleri
Bakır fiyatları, ABD-Çin geriliminin azalmasıyla yükseldi
Bakır fiyatları, ABD-Çin geriliminin azalmasıyla yükseldi
Emtia piyasaları Fed'in faiz indirimi ve azalan ticari gerilimlerle güçlendi
Emtia piyasaları Fed'in faiz indirimi ve azalan ticari gerilimlerle güçlendi
Şanghay'da bakır haftayı düşüşle tamamladı
Şanghay'da bakır haftayı düşüşle tamamladı
Petrol fiyatlarında kısıtlı yükseliş: Rusya'ya yönelik yaptırımlar etkili oluyor!
Petrol fiyatlarında kısıtlı yükseliş: Rusya'ya yönelik yaptırımlar etkili oluyor!
Alüminyum fiyatları iyileşen piyasa koşullarıyla yükselişe geçti
Alüminyum fiyatları iyileşen piyasa koşullarıyla yükselişe geçti
Bakır ve alüminyum satış baskısının azalmasıyla yükseldi
Bakır ve alüminyum satış baskısının azalmasıyla yükseldi