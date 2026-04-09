ABD'nin ticari ham petrol stokları 3,1 milyon varil arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 100 bin varil artışla 464 milyon 700 bin varil seviyesine çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları 1 milyon 700 bin varil azalarak 413 milyon 300 bin varil seviyesine düştü.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 1 milyon 600 bin varil azalarak 239 milyon 300 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 28 Mart-3 Nisan haftasında 61 bin varil azalarak 13 milyon 596 bin varile geriledi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 130 bin varil azalışla 6 milyon 324 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 628 bin varil artışla 4 milyon 149 bin varil oldu.

EIA'nın "Nisan 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 510 bin varil olması bekleniyor.