ABD'nin ticari ham petrol stokları 4,6 milyon varil arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 600 bin varil artışla 432 milyon 500 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 200 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise değişiklik göstermeyerek 395 milyon 300 bin varil seviyesinde kaldı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 200 bin varil düşüşle 247 milyon 900 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 8-14 Şubat haftasında 300 bin varil artarak 13 milyon 497 bin varile yükseldi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 488 bin varil düşüşle 5 milyon 820 bin varil, ham petrol ihracatı da günlük 472 bin varil artışla 4 milyon 381 bin varil oldu.

EIA'nın Şubat 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 600 bin varil olması bekleniyor.