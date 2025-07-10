ABD’nin vergi hamlesi kahve fiyatlarını yükseltti

Arabica kahve fiyatları, Trump'ın dünyanın en büyük kahve üreticisi Brezilya'dan kahve ithalatına yüzde 50'lik yüksek bir gümrük vergisi getireceğini açıklamasının ardından. Bu kararın 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek olması, ABD'li tüketiciler için arz kesintileri ve daha yüksek fiyatlar endişesi yarattı.

New York'ta vadeli kahve kontratları, seansın başlarında yüzde 1,5 kadar yükseldikten sonra yüzde 0,4 artarak pound başına 2,85 dolara çıktı. Tarife, Trump yönetimi tarafından bu hafta açıklanan en agresif ticaret önlemine işaret ediyor.

Rabobank analistleri bir notta, "ABD'de kolayca yetiştirilemeyen ürünler için muafiyetler açıklanmadığı sürece, ABD'nin yüksek gümrük vergisi uygulanan bölgelerden kahve ithalat talebi zarar görecektir" dedi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, gümrük tarifesinin yürürlüğe girmesi halinde karşılıklı önlemler alınacağı uyarısında bulunarak iki ülke arasında daha geniş çaplı bir ticaret çatışması yaşanacağı korkusunu arttırdı.

Tüccarlar ve piyasa analistleri, artan ticari gerilimlerin, özellikle tedarik zincirlerinin kesintiye uğraması veya Brezilya'nın misilleme olarak ihracatı sınırlaması halinde kahve piyasalarında dalgalanmanın artmasına yol açabileceğini söylüyor.