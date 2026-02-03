AB’nin Rusya’ya bakır ve platin yaptırımı piyasaları sıkıştırabilir

Avrupa Birliği’nin Rusya’dan platin ve bakır ithalatına yönelik olası yasağı, halihazırda sıkışık olan metal piyasalarını daha da daraltabilir.

Bloomberg’in aktardığına göre, AB’nin Moskova’ya yönelik yeni yaptırımlar kapsamında bazı metallerin ithalatını yasaklamayı değerlendirdiği belirtiliyor.

Bu adım özellikle Rusya’nın en büyük madencilik şirketi MMC Norilsk Nickel’i etkileyecek. Şirket, küresel tedarik zincirlerindeki kritik rolü nedeniyle bugüne kadar yaptırımlardan muaf tutulmuştu.

ING analistleri, "Bu potansiyel yasak, piyasaların zaten sıkışık olduğu bir dönemde gündeme geliyor. Rusya’dan gelecek arzın kaybı, mevcut daralmanın daha da şiddetlenmesine yol açacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Enerji ve hammadde piyasalarında arzın sınırlı olduğu bir dönemde AB’nin bu adımı, küresel metal fiyatları üzerinde yeni baskılar yaratabilir. Özellikle platin ve bakır gibi sanayi için kritik metallerde arzın daralması, üretim maliyetlerini artırarak küresel tedarik zincirlerinde yeni sorunlara yol açabilir.