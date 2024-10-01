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Akaryakıta çifte zam: Motorin ve benzinde artış bekleniyor

Akaryakıt fiyatlarında hem motorin hem benzine zam bekleniyor.

Haber Merkezi
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Akaryakıta çifte zam: Motorin ve benzinde artış bekleniyor
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Gece 00:00’den sonra geçerli olmak üzere motorin grubunda 1 kuruş, benzin grubunda 9 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Motorinde eylül ayının ilk haftalarında yapılan 1,50 TL’lik indirimin ardından, geçen hafta 90 kuruş zam gelmişti.

Ay başında da 1,83 TL’lik indirimin ardında 24 Eylül’de de benzin fiyatlarına 1,20 TL zam gelmişti.

Ağustos 2024 sonlarından bu yana düşüş trendine giren petrol fiyatlarında bugün yaklaşık yüzde 3 yükseliş görüldü.

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