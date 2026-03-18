Alternatif ihracat rotaları alüminyum fiyatlarını düşürdü

Emirates Global Aluminium'un (EGA) Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının ardından ihracat için alternatif yollar bulmasıyla, arz korkularının yatışması üzerine alüminyum fiyatları çarşamba günü düştü. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki en aktif alüminyum kontratı yüzde 1,02 düşüşle ton başına 24.790 yuana (3.600,53 dolar) gerilerken, Londra Metal Borsası'ndaki (LME) gösterge alüminyum yüzde 0,91 kayıpla 3.368,50 dolara indi.

EGA'nın ihracat ve ham maddelerini önümüzdeki günlerde Umman'ın Sohar limanı üzerinden yönlendireceği bildirildi. Aluminium Bahrain (Alba) şirketinin de Sohar veya Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki Cidde limanını kullanma olasılığını araştırdığı belirtildi. Alternatif rotaların kullanılması piyasalara bir miktar nefes aldırdı. Ancak savaşın üçüncü haftasına girmesiyle birlikte üretim ve sevkiyat üzerindeki endişeler devam ediyor.

Alba kapasitesinin yüzde 19'unu kapatırken, Qatalum yaklaşık yüzde 60 kapasiteyle çalışıyor. Japonya'daki bazı alüminyum alıcıları, ikinci çeyrek için ton başına 350 dolar prim ödemeyi kabul etti; bu oran mevcut çeyreğe göre yüzde 79'luk bir artışa işaret ediyor.

Bakır fiyatları da yüksek enerji maliyetleri, enflasyon ve LME depolarındaki stok artışıyla geriledi. Şanghay'da bakır kontratı yüzde 0,93 kayıpla 99.130 yuana düşerken, Londra'da yüzde 0,13 düşüşle 12.758,50 dolara indi. LME bakır stokları 330.375 ton ile Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Diğer metallerde ise çinko yüzde 2,30, nikel yüzde 1,36 ve kalay yüzde 2,96 oranında değer kaybetti. Kurşun ise yüzde 1,12 artışla pozitif ayrışan tek metal oldu.