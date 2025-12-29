Altın, gümüş, platin, paladyum: Metallerde düşüş sürüyor

Değerli metal fiyatlarında geri çekilme devam ediyor. Erken saatlerde 83,97 dolar ile yeni rekor kıran ons gümüş 73 dolar civarına geri çekilirken, ons altın da cuma gününe göre yüzde 2,5 seviyesinde düşüşle 4.419 dolar seviyelerine geriledi.

Platinde kayıp yüzde 5, paladyumda ise yüzde 11 seviyesinde oldu.

Kar realizasyonları

ActivTrades analisti Ricardo Evangelista, düşüşün yıl sonu öncesinde yatırımcıların kar realizasyonundan kaynaklandığını belirtti.

ABD yönetiminin Ukrayna barış görüşmelerinde ilerleme sağlanabileceğine dair temkinli iyimserliği de fiyatlar üzerinde hafif baskı oluşturdu.

UBS analistleri ise yayımladıkları notta, "Altın fiyatları yüksek primle işlem görüyor. Fed’in beklenmedik şekilde şahin bir tutum alması veya büyük ETF çıkışları yaşanması halinde aşağı yönlü riskler ortaya çıkabilir" değerlendirmesinde bulundu.