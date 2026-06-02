Altın için yeni yol haritası: İşte Commerzbank'ın tahmini

Commerzbank, 2026 yıl sonu altın fiyatı tahminini ons başına 5.000 dolardan 4.800 dolara düşürdü. Buna karşın banka, ABF Merkez Bankası'ndan (Fed) beklenen faiz indirimlerinin desteğiyle altın fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin önümüzdeki yıl da devam etmesini beklediğini belirtti.

Banka, 2027 yıl sonu altın fiyatı tahminini ise değiştirmeyerek ons başına 5.200 dolar seviyesinde korudu.

Gümüş fiyat tahminini düşürdü

Commerzbank ayrıca 2026 yıl sonu gümüş fiyatı tahminini ons başına 90 dolardan 80 dolara indirdi. Revizyonda, gümüşe yönelik sanayi talebindeki zayıflamanın fiyatlar üzerinde baskı oluşturacağı beklentisinin etkili olduğu ifade edildi.

Platin için 2026 yıl sonu tahmini ons başına 2.300 dolardan 2.100 dolara, paladyum için ise 1.800 dolardan 1.600 dolara düşürüldü.