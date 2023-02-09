Altın ithalatı ocak ayında 68 ton oldu

Türkiye'nin altın ithalatı, ocak ayında bir önceki aya göre 27 bin 114 kilogram artarak 68 bin 330 kilogram oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası verilerine göre altın ithalatı aralık ayında 41 bin 216 kilogram, geçen yılın ocak ayında ise 3 bin 578 kilogram olmuştu.

Gümüş ithalatı ise ocak ayında 73 bin 77 kilogram olarak gerçekleşti. Aralık ayında 83 bin 545 kilogram ve geçen yılın ocak ayında 30 bin 600 kilogram gümüş ithalatı yapılmıştı.