Altın paranın patronlarını bekliyor

Altın, doların güçlenmesiyle Salı günü primden bir miktarını geri verdi. Küresel piyasalarda tradelar daha fazla faiz artışını durdurma sinyali verebilecek önemli merkez bankası kararları için pozisyon aldı.

Spot altın öğlen seansında %0,1 artışla ons başına 1.956,77 dolar olurken, ABD vadeli altın kontratları %0,2 düşüşle 1.958,20 dolara geriledi.

Dolar ve ABD Hazine tahvil getirileri iki haftanın en yüksek seviyelerine yükseldi. Bu durum sıfır faizli külçe altın diğer para birimlerini tutan alıcılar için daha pahalı hale getirdi.

Piyasalar, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Çarşamba günü ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın Perşembe günü para politikası hakkında ne söyleyeceğine dikkat kesilecek.

“Yükselen faizler maliyetleri artırıyor”

Reuters’a konuşan Quantitative Commodity Research analisti Peter Fertig, “Bu yıl başka bir faiz artırımı için kapıyı açık bıraksa da, Fed'in beklemek için zamanı var ve muhtemelen şimdi etkiyi gözlemlemek için biraz zaman ayırdıklarını iletecekler" dedi.

Yükselen faiz oranları, faizsiz olan külçe altını elde tutmanın maliyetini artırıyor.

Fed’i yakından izleyen CME FedWatch göre, Çarşamba günü geniş çapta beklenen 25 baz puanlık (bps) artıştan sonra, ABD’li bankanın 2024 yılına kadar faizleri değiştirmeme ihtimali %60.

Euro cinsinden fiyatlandırılan altın, en büyük fiziki külçe alıcısı Çin'den gelen ekonomik teşviklerin talebi destekleyebileceği umuduyla seansın başlarında bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Fertig, "Pekin'den ekonomiyi daha fazla teşvik etmek için yapılan açıklamalar Çinli tüketicilerin perakende altın talebi için olumlu olacaktır," dedi.

En büyük alıcı Çin’in altın tüketimi 2023'ün ilk yarısında yıllık bazda %16 artarken, mücevherat tüketimi yaklaşık %15 arttı.

1960-65 dolar bandı kritik

City Index kıdemli piyasa analisti Matt Simpson, "Dört günlük düşüşün ardından, altının 1.950 doların üzerinde tutunacağını ve Salı günü 1.960-1.965 dolara doğru teknik olarak yönlendirilmiş bir geri çekilme için çaba göstereceğini düşünüyorum," dedi.