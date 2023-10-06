Altın piyasalarında gözler ABD istihdam verilerinde

Ons altın, bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verileri öncesinde yedi ayın en düşük seviyelerinden toparlandı.

Ons altın bu sabah düne göre yüzde 0,20 artışla 1823,84 dolardan işlem görüyor.

Tastylive küresel makro başkanı Ilya Spivak, "Bence piyasa, ABD istihdam verileri açıklanana kadar bu noktada devam edecek inanca sahip değil. Şu anda öyle bir durumdayız ki, eğer veriler iyi gelirse, bu muhtemelen piyasaların Fed'in faiz indirimlerini - belki kapsam, belki de zamanlama açısından - erteleyeceği şeklinde yorumlayacağı anlamına gelecektir" dedi.

Analistler, ons altın için bugün direnç seviyesi olarak 1834 doları işaret ediyorlar. Buranın aşılması halinde 1855 dolara doğru hareket beklentisi korunuyor.

İlk destek olarak 1817 doları gösteren analistler, buranın kırılması halinde 1811-1804 aralığına geri çekilme bekliyorlar.