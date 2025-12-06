Altın ralli yaptı: 2025'in gerçek yıldızı gümüş oldu

ABD’de Başkan Donald Trump ve yönetiminin piyasaları tedirgin eden çıkışları ve politikaları 2025’te yatırımcıları ve merkez bankalarını güvenli varlıklara yönlendirdi.

Dalgalanmaların etkisiyle altın güçlü bir ralli yaparken, 2025’in asıl yıldızı gümüş oldu. CNBC-e’den Meryem Kenan’ın haberine göre, yılbaşından bu yana gümüş yüzde 100’e yaklaşan bir yükselişe geçerken, altında da yükseliş yaklaşık yüzde 60 seviyesinde oldu.

Altın-gümüş rasyosu geriledi

Altın/gümüş rasyosu, iki metal arasındaki uzun vadeli değer dengesini gösterir. 2025’te gümüşün hızlı yükselişiyle bu oran önemli ölçüde daraldı. Nisan ayında 105 seviyelerinde olan rasyosu, aralık başında 70’lerin ortasına kadar gerileyerek son yılların en düşük seviyelerine indi. Bu görünüm, gümüşün altına karşı belirgin bir güç kazandığını gösteriyor.

Yatırım fonlarına girişler gümüş rallisine katkı sağladı

Son yıllarda gümüş yatırımının popüler yolu haline gelen Borsa Yatırım Fonları (ETF) da piyasanın yapısını değiştirdi.

Yatırım fonlarına girişler tekrar hızlanarak gümüş rallisine adeta yakıt sağladı. ETF’lerin yapısı gereği, fonlara para girişi olduğunda karşılığında fiziksel gümüş alınması gerekiyor; bu da piyasadan kayda değer miktarda metal çekilmesi demek. Sonuç olarak 2025’te ETF alımları, dar olan fiziki piyasada arz kıtlığını daha da belirginleştiren bir faktör oldu.

ABD yönetiminin gümüşü bu yıl ilk kez “kritik mineraller listesine” dahil etmesi ise metalin stratejik önemini artıran önemli bir adım oldu.

Gümüşün kullanım alanı çok geniş

Gümüş tarih boyunca “fakir adamın altını” olarak anılsa da günümüzde birçok sektör için vazgeçilmez bir madde konumunda. En büyük pay endüstriyel kullanıcıların oluyor. Yarı iletkenlerden tıbbi cihazlara, güneş panellerinden elektrikli araç bataryalarına kadar geniş bir yelpazede gümüş kullanılıyor.

Gümüş, aynı zamanda mücevherat ve süs eşyası sektöründe altına daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak önemini koruyor. Yatırımcılar da gümüşe fiziksel (külçe, sikke) veya finansal ürünler (vadeli kontratlar, ETF’ler) aracılığıyla yöneliyor.

Gümüş çok farklı alanlarda kullanıldığı için fiyatı, üretim döngülerindeki değişikliklerden faiz oranlarına kadar geniş bir faktör yelpazesinden etkilenir. Küresel ekonomi hızlandığında sanayi talebi gümüş fiyatını yukarı çeker.

Altın piyasası merkez bankalarının yaklaşık 700 milyar dolarlık rezerv gücüyle desteklenirken, gümüşte bu tür bir rezerv mekanizması bulunmuyor. Bu nedenle piyasadaki arz kısıtları fiyat hareketlerinde çok daha belirgin etki yaratıyor.

Gümüşün altını geride bırakması bir tesadüf değil!

Özetle, 2025’te gümüşün altını geride bırakması bir tesadüf değil; yapısal arz sorunlarının, yeşil enerji dönüşümünün yarattığı talebin ve güvenli liman ihtiyacının birleşiminden doğan güçlü bir hikâye. ETF girişleri ve rezerv yapısındaki farklılıklar da bu rüzgârı destekledi.

Elbette sert rallilerin ardından kâr realizasyonları ve dalgalanmalar normaldir. Ancak tablo net: 2025, gümüş için gerçekten “altın yıl” oldu.