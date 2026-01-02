Altın ve gümüş 2026’ya güçlü başladı: Nikel 14 ayın zirvesine çıktı, alüminyum 3 bin doları aştı

Altın, gümüş ve platin 2026 yılının ilk işlem gününde yükselişe geçerek yıl sonundaki kayıplarını telafi etti. Jeopolitik gerilimler ve ABD’de faiz indirimi beklentileri yatırımcıların güvenli liman talebini artırdı.

Spot altın, 4.402,46 dolara kadar yükselişin ardından şu sıralarda 1,17 artışla ons başına 4.369,80 dolardan işlem görüyor. Altın, 26 Aralık’ta 4.549,71 dolar ile rekor kırmasının ardından yılın son günlerinde gerilemişti.

Altın 2025 yılında yüzde 64 değer kazanarak 1979’dan bu yana en güçlü yıllık performansını kaydetmişti.

Gümüş 74,56 dolar seviyesini test etmesinin ardından yüzde 3,1 artışla 73,80 dolar, platin yüzde 3,65 artışla 2.116,22 dolardan işlem görüyor. Gümüş, 2025 yılında yüzde 147’lik artışla öne çıktı.

"Altına yönelme sürecek"

FXTM kıdemli araştırma analisti Lukman Otunuga, değerli metallerin 2026’ya pozitif bir başlangıç yaptığını belirterek, “2025’in son günlerindeki kâr realizasyonunun ardından, yatırımcılar jeopolitik risklerden ve bu yıl daha düşük ABD faizleri beklentisinden güç alıyor” dedi.

UBS analisti Giovanni Staunovo ise altın fiyatlarının 2026’da yükselmesini beklediklerini ifade ederek, “Ons başına 5.000 dolar hedefliyoruz. Bu yükseliş, düşük reel getiriler, küresel ekonomik endişeler ve ABD iç politikasındaki belirsizliklerden kaynaklanacak” değerlendirmesinde bulundu.

Staunovo, merkez bankaları ve yatırımcıların karşı taraf riskinden bağımsızlığı nedeniyle altın gibi reel varlıklara yönelmeye devam edeceğini vurguladı.

Nikel 14 ayın zirvesine çıktı

Metal piyasalarında yeni yıl güçlü bir başlangıç yaptı. Nikel fiyatları, Vale’nin Endonezya’daki operasyonunda madencilik faaliyetlerinin askıya alınmasının ardından 14 ayın en yüksek seviyesine yükselirken, alüminyum 2022’den bu yana ilk kez 3.000 dolar eşiğini geçti.

Londra Metal Borsası’nda üç ay vadeli nikel yüzde 1,6 artışla ton başına 16.910 dolara yükseldi. Gün içinde fiyatlar yüzde 1,8 primle 16.950 doları görerek Ekim 2024’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Paslanmaz çelik ve batarya üretiminde kullanılan metalde, fonların kısa pozisyon kapatmaları da yükselişi destekledi.

Alüminyum 3.000 doları aştı

PT Vale Indonesia, yıllık üretim planına ilişkin onay gecikmesi nedeniyle madencilik faaliyetlerini sürdüremediğini açıkladı. Şirket, gecikmenin operasyonların sürdürülebilirliğini bozmayacağını ve onayın kısa sürede çıkmasını beklediğini bildirdi.

Aşırı arz nedeniyle uzun süre baskı altında kalan nikel, Endonezya’nın 2026’da cevher üretimini üçte bir oranında azaltma önerisinin ardından aralık ayında yüzde 12,3 değer kazandı. Hükümet, emtia fiyatlarını desteklemek amacıyla üretim kotalarının düşürüleceğini duyurdu.

Alüminyum ise yüzde 0,5 artışla ton başına 3.010 dolara yükselerek 3.000 doların üzerine çıktı. Mozambik’teki Mozal izabe tesisinin olası kapanışı ve Avrupa’ya yapılan alüminyum ithalatına getirilen karbon vergisi fiyatları yukarı çekti.

Bakır, 2025’te yüzde 42 ile en iyi performansı gösteren metal olmasının ardından yüzde 0,7 artışla 12.510 dolara çıktı. Çinko 3.130 dolara yükselirken, kurşun 2.007,5 dolara geriledi, kalay ise 41.950 dolara sıçradı. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası ise resmî tatil nedeniyle kapalıydı.