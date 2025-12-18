Altın ve gümüş fiyatları ABD verisi öncesi temkinli

Altın ve gümüş fiyatları, Avrupa saatiyle erken işlemlerde ABD TÜFE raporu öncesinde temkinli seyretti. Daha güçlü bir dolar, kısa vadeli kar realizasyonunu tetiklerken, piyasalar Fed'in gevşeme beklentilerinin varlığını koruduğunu görüyor.

Piyasa odak noktası, enflasyondaki düşüş eğiliminin devam edip etmeyeceği üzerinde. Konsensüs tahminleri, genel TÜFE'nin yıllık bazda %3.1 ve çekirdek enflasyonun ise %3.0 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyor. Beklentilerin altında bir sonuç, faiz indirimi beklentilerini güçlendirerek getiri sağlamayan varlıklara olan talebi artırabilir.