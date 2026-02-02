Altın ve gümüş fiyatlarında çöküş: 10 yılın en sert düşüşü

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için Warsh'ı tercih etmesinin yarattığı pozitif hava ve CME'nin değerli metaller için teminat oranlarını yükselteceğini duyurmasının etkisiyle, cuma günü tarihi düşüşler yaşayan altın ve gümüş fiyatlarında düşüş sürüyor.

4402 dolara kadar gerileyen ons altın, şu sıralarda yüzde 4'ün üzerinde kayıpla 4626 dolarda işlem görüyor. Gram altın ise 6159 liraya kadar düşerken, şu dakikalarda yüzde 5 değer kaybıyla 6457 liradan alıcı buluyor.

Ons gümüş de 71,37 dolara kadar gerilemin ardından, yüzde 6,55 kayıpla 77,93 dolardan işlem görüyor. Gram gümüş de aynı dakikalarda yüzde 6,56 düşüşle 108 lirada hareket ediyor.

Trump’ın Warsh’ı aday göstermesi çöküşü başlattı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed başkanlığına Kevin Warsh’ı aday göstereceği yönündeki haber oldu. Bu gelişme doları güçlendirirken, Trump’ın doların zayıflamasına izin vereceği beklentisiyle pozisyon alan yatırımcıların iştahını azalttı. Yatırımcılar, Warsh’ı son adaylar arasındaki en sıkı enflasyonla mücadele yanlısı isim olarak görüyor. Bu durum, doları destekleyecek ve dolar cinsinden fiyatlanan değerli metalleri zayıflatacak bir para politikası beklentisini artırdı.

"Marj artışları düşüşü hızlandırdı"

COMEX altın vadeli işlemlerinde (1 ons) marj oranı yüzde 6’dan yüzde 8’e çıkarıldı. COMEX 5000 gümüş vadeli işlemlerinde marj yüzde 11’den yüzde 15’e yükseltildi. Platin ve paladyum vadeli işlemlerinde de marj gereksinimleri artırıldı. CME'nin teminat oranı değişiklikleri bugün seans kapanışında yürürlüğe girecek.

Marj artışları, daha yüksek sermaye gereksinimi nedeniyle spekülatif işlemleri sınırlayarak likiditeyi azaltabiliyor ve pozisyonların çözülmesine yol açabiliyor. KCM Baş Ticaret Analisti Tim Waterer, Warsh adaylığının ilk tetikleyici olduğunu ancak zorunlu tasfiyeler ve marj artışlarının düşüşü hızlandırdığını söyledi.