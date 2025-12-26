Altın ve gümüş rekora doymuyor, yükselişe platin ve paladyum da eşlik etti! Piyasalar Fed’e kilitlendi

Spot altın, yüzde 0,6 artışla ons başına 4 bin 506 dolara yükselirken, gün içinde 4 bin 530,60 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,7 primle 4 bin 533,60 dolar seviyesine çıkarak rekor kırdı. Spot gümüş yüzde 3,4 artışla 74,35 dolara yükseldi, ardından 75,14 dolar ile tarihi zirvesini test etti.

Gram altın ne kadar?

Ons altın tarafında yaşanan yükselişin ardından gram altın da yeni güne rekor kırarak başladı. Gram altın 6 bin 245 TL ile rekor kırarken, daha sonra yüzde 0,7'lik yükselişle 6 bin 215 lira seviyelerinden işlem gördü.

Zayıflayan dolar, kıymetli metallere ilgiyi artırdı: Altın peş peşe rekor kırdı

ABD doları endeksi, çarşamba günü gördüğü iki ayın en düşük seviyelerine yakın seyrini sürdürürken, bu durum kıymetli metallere olan ilgiyi artırdı. Altın, 2025 yılı genelinde yüzde 72’lik yükselişle olağanüstü bir ralli sergileyerek art arda rekorlar kırdı.

Altındaki yükselişin nedeni ne?

Altındaki yükselişte; ABD faiz indirimleri ve ek gevşeme beklentileri, artan jeopolitik belirsizlikler, ülkelerin ABD tahvilleri ve dolardan uzaklaşma arayışıyla güçlenen merkez bankası talebi ile borsa yatırım fonlarındaki (ETF) varlık artışı etkili oldu.

Gümüş, altını açık ara geride bıraktı

Gümüş ise yılbaşından bu yana yüzde 158 değer kazanarak altını açık ara geride bıraktı. Yapısal arz açığı, ABD’nin kritik mineraller listesine dahil edilmesi ve güçlü sanayi talebi, gümüşün 75 dolar eşiğini geçmesinin başlıca nedenleri arasında yer aldı.

Jeopolitik gerginlik ve ekonomik baskı

Jeopolitik cephede, Beyaz Saray’ın ABD askeri güçlerine en az iki ay boyunca Venezuela petrolüne yönelik bir “karantinanın” uygulanmasına odaklanma talimatı verdiği bildirildi. Reuters’a konuşan bir ABD yetkilisine göre Washington, Caracas üzerindeki baskıyı askeri değil, ekonomik araçlarla artırmayı tercih ediyor.

Fed beklentileri fiyatları destekliyor

Cnbc-E'de yer alan habere göre makroekonomik tarafta piyasalar, gelecek yıl Fed’den iki faiz indirimi bekliyor. Faiz getirisi olmayan varlıklar, düşük faiz ortamında genellikle daha cazip hale gelirken, bu durum altın başta olmak üzere kıymetli metalleri destekliyor.

Platin ve paladyum da yükselişe geçti

Kıymetli metallerdeki ralli platin ve paladyuma da yayıldı. Spot platin yüzde 5 artışla ons başına 2.334,35 dolara yükselirken, çarşamba günü 2.377,50 dolar ile tüm zamanların zirvesini görmüştü. Paladyum ise yüzde 4,4 primle 1.757,25 dolara çıktı.