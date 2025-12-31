Altın ve gümüşte tarihi rekorlar yılı: Yıl sonunda kar satışları geldi

Spot altın, yüzde 0,3 düşüşle ons başına 4 bin 334,20 dolardan işlem gördü. Altın cuma günü 4 bin 549,71 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. ABD vadeli altın kontratları ise şubat teslim için yüzde 1 kayıpla 4 bin 346,50 dolara geriledi.

ABD dolar endeksinin bir önceki seansta bir haftanın zirvesine çıkması, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getirdi.

Gram altın ne kadar?

Ons altın tarafındaki düşüşün ardından gram altın tarafında da hafif bir düşüş yaşandı. Gram altın bir kez daha 6 bin TL'nin altına geriledi. Gram altın sabah saatlerinde 5 bin 985 TL seviyelerinden işlem gördü.

Altının 1979'dan bu yana en güçlü yıllık performansı

Altın, 2025 yılında şu ana kadar yüzde 66 değer kazanarak 1979'dan bu yana en güçlü yıllık performansına doğru ilerliyor.

Altındaki yükselişin nedeni ne?

Altındaki yükselişte ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimleri, ilerleyen dönemde ek gevşeme beklentileri, jeopolitik riskler, merkez bankalarının güçlü alımları ve borsa yatırım fonlarına (ETF) artan girişler etkili oldu.

Cnbc-e'de yer alan habere göre Fed'in aralık ayı toplantı tutanakları, faiz indirimi kararının ABD ekonomisine yönelik riskler üzerine yapılan kapsamlı ve hassas bir tartışmanın ardından alındığını ortaya koydu. Fed'in bir sonraki toplantısı 27-28 Ocak'ta yapılacak ve piyasalar şu aşamada faizlerin sabit tutulmasını bekliyor. Düşük faiz ortamı, faiz getirisi olmayan altın gibi varlıkları destekliyor.

Altını açık ara geride bırakan gümüşte tarihi zirve

Spot gümüş yüzde 2,7 düşüşle ons başına 74,41 dolara geriledi. Gümüş pazartesi günü 83,62 dolarla tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Buna rağmen gümüş, yıl başından bu yana yüzde 157 yükselerek altını açık ara geride bıraktı ve tarihteki en iyi yılını geçirmeye hazırlanıyor.

ABD'de "kritik mineral" statüsü kazanması, arz sıkıntıları, düşük stoklar ve artan sanayi ile yatırım talebi gümüşteki sert yükselişin ana nedenleri arasında yer aldı.

Platin ve paladyumda da yükseliş

Spot platin yüzde 3,4 düşüşle 2 bin 123,55 dolara inerken, pazartesi günü 2 bin 478,50 dolarla tarihi zirvesini görmüştü. Platin de yüzde 135'lik yükselişle bugüne kadarki en güçlü yıllık performansını sergiliyor. Avrupa Birliği'nin 2035 içten yanmalı motor yasağında geri adım atması, sınırlı arz ve artan yatırım ilgisi platini destekledi.

Paladyum ise yüzde 1,6 düşüşle 1.584,67 dolara geriledi. Buna rağmen metal, yılı yüzde 74 artışla kapatmaya hazırlanıyor ve bu performans son yaklaşık 15 yılın en iyisi olarak öne çıkıyor.