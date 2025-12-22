Altın ve gümüşte tarihi zirve: Güvenli liman talebi rekorları peş peşe getirdi! Gram altın tarihte ilk kez 6 bin lirayı aştı

Altın ve gümüş fiyatları pazartesi günü yeni bir rekora imza attı. Spot altın, yüzde 1,3 yükselişle ons başına 4 bin 396 dolara çıkarak rekor kırarken; spot gümüş yüzde 3,2 artışla 69,4 dolara yükseldi ve tarihi zirvesine ulaştı.

Gram altın tarihte ilk kez 6 bin lirayı aştı

ABD'de ons altın tarafında yaşanan gelişmelerin ardından gram altın fiyatında da yeni rekor kırıldı. Gram altın tarihte ilk kez 6 bin lirayı aştı. Yeni haftaya yüzde 1,3 yükselişle başlayan gram altın 6 bin 51 TL seviyesinde rekor kırdı.

Altın 1979’dan bu yana en güçlü yılını yaşıyor

Altın fiyatları yıl başından bu yana yüzde 67 artış göstererek 3 bin ve 4 bin dolar seviyelerini ilk kez aşarken, 1979’dan bu yana en güçlü yıllık performansına hazırlanıyor.

Gümüş, altını açık ara geride bıraktı

Gümüş ise yüzde 138’lik yükselişle altını açık ara geride bıraktı. Bu sert yükselişte güçlü yatırımcı girişleri ve devam eden arz sıkıntıları belirleyici oldu.

“Sezonsallık altın ve gümüşün yanında”

Cnbc-e'de yer alan habere göre StoneX Kıdemli Analisti Matt Simpson, aralık aylarının genellikle altın ve gümüş için pozitif getiriler sunduğuna dikkat çekerek “Altın ve gümüş için aralık ayı genellikle olumlu geçer, sezonsallık şu anda onların lehine. Ancak altın bu ay zaten yüzde 4 yükseldi ve yıl sonuna yaklaşıyoruz. İşlem hacimleri düşerken kar satışları ihtimali de artıyor” dedi.

Jeopolitik riskler ve merkez bankaları destekliyor

Geleneksel bir güvenli liman olarak görülen altın; artan jeopolitik ve ticari gerilimler, merkez bankalarının istikrarlı alımları ve önümüzdeki yıl faizlerin düşeceği beklentileriyle destek buluyor.

Zayıflayan dolar da altına ek bir destek sağlıyor; çünkü doların gerilemesi, metali yabancı yatırımcılar için daha cazip hale getiriyor.

Piyasalar Fed’e rağmen faiz indirimi bekliyor

Piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) temkinli duruşuna rağmen gelecek yıl iki faiz indirimi bekliyor. Faiz getirmeyen varlıklar olan altın ve gümüş, düşük faiz ortamlarında genellikle daha iyi performans gösteriyor.

StoneX Kıdemli Analisti Matt Simpson, iki Fed faiz indiriminin 2026 için de masada olduğunu, ABD’de istihdam piyasasında daha hızlı bir yavaşlama ve Fed’in daha güvercin bir çizgiye kaymasının altın fiyatlarına ek yukarı yönlü potansiyel sağlayabileceğini belirtti.

Platin ve Paladyum da ralliye katıldı

Değerli metallerdeki yükseliş sadece altın ve gümüşle sınırlı kalmadı. Platin yüzde 4,1 artışla 2 bin 54,25 dolara çıkarak son 17 yılın zirvesini görürken, paladyum yüzde 4 yükselişle 1.781,32 dolara ulaşarak yaklaşık son üç yılın en yüksek seviyesine çıktı.